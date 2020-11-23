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Байден визначився з кандидатом на посаду держсекретаря США - ЗМІ

Понеділок, 23 листопада 2020, 08:39

Обраний президент Сполучених Штатів Джо Байден визначився з кандидатурами на посади державного секретаря і радника з національної безпеки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg з посиланням на джерела.

За даними видання, Байден має намір призначити держсекретарем США свого давнього радника Ентоні Блінкена.

Ентоні Блінкен
Ентоні Блінкен

Тим часом, радником з нацбезпеки, ймовірно, стане один з найближчих помічників Гілларі Клінтон - Джейк Салліван.

58-річний Блінкен і 43-річний Салліван працювали радниками Байдена з питань національної безпеки, коли той був віцепрезидентом США.

Блінкен після служби в якості радника віцепрезидента був підвищений до заступника держсекретаря при президенті Бараку Обамі.

Також повідомляється, що Лінда Томас-Грінфілд буде призначена послом США в ООН. Очікується, що всі кандидатури офіційно будуть оголошені у вівторок.

Як вже повідомлялося, на посаду глави апарату Білого дому Джо Байден планує призначити свого давнього радника Рона Клейна, борця з вірусом Еболи.

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