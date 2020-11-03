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ФБР вивчає повідомлення про оманливі дзвінки до виборців у США

Вівторок, 3 листопада 2020, 22:19

У день виборів президента США ФБР вивчає повідомлення про роботизовані телефонні дзвінки, які надходять виборцям та закликають залишатися вдома через довгі черги на дільницях.

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на офіційних осіб, знайомих з ситуацією, пише "Європейська правда".

Жителі Флінта, штат Мічиган, повідомляють, що їм телефонують з проханням проголосувати в середу, а не у вівторок, в офіційний день виборів. 

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Виборці в Дірборні, теж штат Мічиган, заявили, що вони також отримували текстові повідомлення інформацією, яка вводить в оману.

За словами офіційних осіб, ці заклики спрямовані на те, щоб стримати виборців від походу на дільниці. 

За словами офіційних осіб, в Огайо, Техасі і Неваді і справді були деякі технічні збої на дільницях, але місцеві співробітники виборчих комісій змогли швидко вирішити ці проблеми. 

"Європейська правда" відстежує хід голосування. Всі деталі за посиланням: Байден проти Трампа: все про вибори президента США. LIVE

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