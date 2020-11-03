ФБР изучает сообщения об обманчивых звонках избирателям в США

В день выборов президента США ФБР изучает сообщение о роботизированных телефонных звонках, которые поступают избирателям и призывают оставаться дома из-за долгих очередей на участках.

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица, знакомые с ситуацией, пишет "Европейская правда".

Жители Флинта, штат Мичиган, сообщают, что им звонят с просьбой проголосовать в среду, а не во вторник, в официальный день выборов.

Избиратели в Дирборне, тоже штат Мичиган, заявили, что они также получали текстовые сообщения с информацией, вводящей в заблуждение.

По словам официальных лиц, эти призывы направлены на то, чтобы удержать избирателей от похода на участки.

По словам официальных лиц, в Огайо, Техасе и Неваде действительно были некоторые технические сбои на участках, но местные сотрудники избирательных комиссий смогли быстро решить эти проблемы.

"Европейская правда" отслеживает ход голосования. Все детали по ссылке: Байден против Трампа: все о выборах президента США. LIVE