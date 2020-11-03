Один з ключових штатів США оприлюднить результати виборів із запізненням

В одному з ключових штатів на виборах президента США, Північній Кароліні, виборчі дільниці працюватимуть на 45 хвилин довше, що призведе до затримки в оприлюдненні результатів голосування з цілого штату.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Виборча рада штату проголосувала за те, щоб чотири дільниці залишалися відкритими трохи довше, тому що вони відкрилися із запізненням.

Як очікується, це призведе до відтермінування оголошення початкових результатів по всьому штату приблизно на 45 хвилин.

Чотири виборчі дільниці в трьох різних округах штату зіткнулися з різними проблемами у вівторок вранці, тому не змогли відкритися вчасно.

Північна Кароліна з 15 голосами виборників належить до так званих swing states - штатів, що коливаються. Вони відіграють визначальну роль на виборах президента США.

Як відомо, день голосування 3 листопада не є вирішальним і не означає завершення виборів, оскільки зрештою президента обирають члени Колегії виборників. Загалом їх 538.

Голосування колегії відбувається за майже півтора місяця після дня голосування. Цього року воно відбудеться 14 грудня.

"Європейська правда" відстежує хід голосування. Всі деталі за посиланням: Байден проти Трампа: все про вибори президента США. LIVE