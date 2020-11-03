Один из ключевых штатов США обнародует результаты выборов с опозданием

В одном из ключевых штатов на выборах президента США, Северной Каролине, избирательные участки будут работать на 45 минут дольше, что приведет к задержке в обнародовании результатов голосования по целому штату.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Избирательный совет штата проголосовал за то, чтобы четыре участка оставались открытыми немного дольше, так как они открылись с опозданием.

Как ожидается, это приведет к отсрочке объявления начальных результатов по всему штату примерно на 45 минут.

Четыре избирательных участка в трех различных округах штата столкнулись с различными проблемами во вторник утром, поэтому не смогли открыться вовремя.

Северная Каролина с 15 голосами выборщиков относится к так называемым swing states - штатам, которые колеблются. Они играют определяющую роль на выборах президента США.

Как известно, день голосования 3 ноября не является решающим и не означает завершения выборов, поскольку в конечном итоге президента избирают члены Коллегии выборщиков. Всего их 538.

Голосование коллегии состоится почти через полтора месяца после дня голосования. В этом году это 14 декабря.