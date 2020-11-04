Екзитпол: підтримка Байдена латиноамериканцями у ключових штатах помітно впала

Опитування виборців, що проголосувати у Флориді та Джорджії, засвідчило, що підтримка кандидата від Демократичної партії з боку латиноамериканців суттєво впало у порівнянні з 2016 роком.

Результати опитування опублікувала телекомпанія CNN, що є дружньою до демократів.

За даними цього дослідження, трохи більше ніж половина виборців латиноамериканського походження підтримують кандидатуру Джо Байдена. Між тим, це помітно менше, ніж мала на попередніх виборах попередня кандидатка від демократів Хілларі Клінтон – її підтримували 62% латиноамериканців. Натомість підтримка Трампа у цій групі суттєво зросла.

Ще більше змістилися політичні преференції латиноамериканців у штаті Джорджія. У 2016 40% з них голосували за Клінтон; цього року Байдена готові підтримати лише 25%.

Втім, серед літніх виборців та серед непартійних Трамп дещо втратив – з 57% до 50% та з 47% до 43% відповідно.

Флорида та Джорджія – це так звані "ключові" штати, де жоден з кандидатів не має явної підтримки, тож голосування у них є визначальним для перемоги. У 2016 році Трамп переміг в обох цих штатах.

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