Экзит-пол: поддержка Байдена латиноамериканцами в ключевых штатах заметно упала

Опросы избирателей, проголосовавших во Флориде и Джорджии, показало, что поддержка кандидата от Демократической партии латиноамериканцами существенно упала по сравнению с 2016 годом.

Результаты опроса опубликовала телекомпания CNN, дружественная к демократам.

По данным этого исследования, немного более половины избирателей латиноамериканского происхождения поддерживают кандидатуру Джо Байдена. Между тем, это заметно меньше, чем было на предыдущих выборах у кандидат от демократов Хиллари Клинтон - ее поддерживали 62% латиноамериканцев. Соответственно, поддержка Трампа в этой группе существенно возросла.

Еще больше сместились политические преференции латиноамериканцев в штате Джорджия. В 2016 40% из них голосовали за Клинтон; в этом году Байдена готовы поддержать лишь 25%.

Впрочем, среди пожилых избирателей и среди непартийных Трамп несколько потерял поддержку - с 57% до 50% и с 47% до 43% соответственно.

Флорида и Джорджия - это так называемые "ключевые" штаты, где ни один из кандидатов не имеет явной поддержки большинства, поэтому голосование в них является определяющим для победы. В 2016 году Трамп победил в обоих этих штатах.

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