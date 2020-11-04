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Вибори у США: Трамп лідирує в усіх шести ключових штатах

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Вибори у США: Трамп лідирує в усіх шести ключових штатах

Середа, 4 листопада 2020, 07:04

Республіканець Дональд Трамп перемагає демократа Джо Байдена у всіх шести так званих ключових штатах, де до останнього невідомо, яка партія і який кандидат переможе на виборах.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані підрахунку голосів видання Politico.

Трамп виграв у Флориді (29 голосів виборників) з перевагою у 3%, у Джорджії (16 голосів) пораховано 76% бюлетенів і чинний президент впевнено перемагає – 8% переваги.

В Айові (6 голосів) пораховано 88% бюлетенів і перевага Трампа над Байденом складає 6%, у Північній Кароліні (15 голосів) після підрахунку 94% бюлетенів Трамп лідирує у 2%.

У Техасі (38 голосів) його перевага складає 6%, хоча там пораховано 78% бюлетенів, в Огайо (18 голосів) порахували 94% бюлетенів і Трамп лідирує з відривом у 8%.

Байден зберігає шанси на перемогу без голосів виборників з цих штатів, але тільки із незначним відривом. 

Для перемоги на виборах кандидату необхідно набрати мінімум 270 голосів виборників.

Детальніше про особливості виборчої системи США читайте у статті - Голосування поштою і "зневірені виборники": маловідомі правила виборів президента США

Також "Європейська правда" веде LIVE про вибори президента США: Байден проти Трампа

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Вибори в США
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