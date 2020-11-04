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Выборы в США: Трамп лидирует во всех шести ключевых штатах

Среда, 4 ноября 2020, 07:04

Республиканец Дональд Трамп побеждает демократа Джо Байдена во всех шести так называемых ключевых штатах, где до последнего неизвестно, какая партия и кандидат победит на выборах.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные подсчета голосов издания Politico.

Трамп выиграл во Флориде (29 голосов выборщиков) с преимуществом в 3%, в Джорджии (16 голосов) посчитано 76% бюллетеней и действующий президент уверенно побеждает - 8% преимущества.

В Айове (6 голосов) посчитано 88% бюллетеней и преимущество Трампа над Байденом составляет 6%, в Северной Каролине (15 голосов) после подсчета 94% бюллетеней Трамп лидирует в 2%.

В Техасе (38 голосов) его преимущество составляет 6%, хотя там посчитано 78% бюллетеней, в Огайо (18 голосов) посчитали 94% бюллетеней и Трамп лидирует с отрывом в 8%.

Байден сохраняет шансы на победу без голосов выборщиков из этих штатов, но только с незначительным отрывом.

Для победы на выборах кандидату необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков.

Подробнее об особенностях избирательной системы США читайте в статье - Голосование по почте и "разочарованные  выборщики": малоизвестные правила выборов президента США

Также "Европейская правда" ведет LIVE о выборах президента США: Байден против Трампа

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Выборы в США
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