Выборы в США: Трамп лидирует во всех шести ключевых штатах
Республиканец Дональд Трамп побеждает демократа Джо Байдена во всех шести так называемых ключевых штатах, где до последнего неизвестно, какая партия и кандидат победит на выборах.
Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствуют данные подсчета голосов издания Politico.
Трамп выиграл во Флориде (29 голосов выборщиков) с преимуществом в 3%, в Джорджии (16 голосов) посчитано 76% бюллетеней и действующий президент уверенно побеждает - 8% преимущества.
В Айове (6 голосов) посчитано 88% бюллетеней и преимущество Трампа над Байденом составляет 6%, в Северной Каролине (15 голосов) после подсчета 94% бюллетеней Трамп лидирует в 2%.
Попередній підрахунок - оптимістичний щодо перемоги Байдена pic.twitter.com/WzKF05siDp— European Pravda (@EuropeanPravda) November 4, 2020
В Техасе (38 голосов) его преимущество составляет 6%, хотя там посчитано 78% бюллетеней, в Огайо (18 голосов) посчитали 94% бюллетеней и Трамп лидирует с отрывом в 8%.
Байден сохраняет шансы на победу без голосов выборщиков из этих штатов, но только с незначительным отрывом.
Для победы на выборах кандидату необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков.
Подробнее об особенностях избирательной системы США читайте в статье - Голосование по почте и "разочарованные выборщики": малоизвестные правила выборов президента США
Также "Европейская правда" ведет LIVE о выборах президента США: Байден против Трампа