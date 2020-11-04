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В МЗС Німеччини утримались від "передчасних" коментарів про результати виборів у США

Середа, 4 листопада 2020, 18:52

В МЗС Німеччини утрималися від передчасних коментарів про ймовірного переможця президентів виборів у США та висловили впевненість, що Штати гідно впораються з усіма викликами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса.

"Президент Трамп і Джо Байден йдуть із незначним відривом. У багатьох місцях підрахунок голосів ще триває, а поштові ще очікують на розгляд. Тож було би передчасно коментувати вибори. 

Явка виборців на цих виборах історично висока, і поляризація суспільства, на жаль, також. Тож важливо, щоб усі політики, які напряму звертаються до людей, запевняли у довірі до виборчого процесу та його результатів", - зазначив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

Він зауважив, що у Німеччині з повагою ставляться до того, як Америка подолала виклики щодо організації виборів в умовах епідемії і тепер очікують на їхнє завершення.

"Америка - сильна демократія, і її система "стримувань і противаг" вже декілька разів у минулому доводила, що вона працює добре навіть у складних ситуаціях і здатна дати відповіді на критичні запитання згідно з демократичними принципами", - підсумував Гайко Маас.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп назвав дивною втрату лідерства у кількох ключових штатах, де тепер веде Джо Байден.

Детальніше про перші результати голосування у статті: Трамп без гарантій: чому Байден ще не програв змагання за посаду президента

Також "Європейська правда" веде LIVE про вибори президента США: Байден проти Трампа.

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