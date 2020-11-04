В МЗС Німеччини утримались від "передчасних" коментарів про результати виборів у США

В МЗС Німеччини утрималися від передчасних коментарів про ймовірного переможця президентів виборів у США та висловили впевненість, що Штати гідно впораються з усіма викликами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса.

"Президент Трамп і Джо Байден йдуть із незначним відривом. У багатьох місцях підрахунок голосів ще триває, а поштові ще очікують на розгляд. Тож було би передчасно коментувати вибори.

Явка виборців на цих виборах історично висока, і поляризація суспільства, на жаль, також. Тож важливо, щоб усі політики, які напряму звертаються до людей, запевняли у довірі до виборчого процесу та його результатів", - зазначив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас.

Nach allem, was wir bisher sehen, ist es ein sehr knappes Rennen zwischen Präsident Trump und Joe Biden. An vielen Orten werden Stimmen noch ausgezählt, auch die Auswertung der Briefwahlstimmen steht noch aus. Es wäre verfrüht, heute die Wahl zu kommentieren. #Elections2020 (1/4) — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) November 4, 2020

Він зауважив, що у Німеччині з повагою ставляться до того, як Америка подолала виклики щодо організації виборів в умовах епідемії і тепер очікують на їхнє завершення.

"Америка - сильна демократія, і її система "стримувань і противаг" вже декілька разів у минулому доводила, що вона працює добре навіть у складних ситуаціях і здатна дати відповіді на критичні запитання згідно з демократичними принципами", - підсумував Гайко Маас.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп назвав дивною втрату лідерства у кількох ключових штатах, де тепер веде Джо Байден.

Детальніше про перші результати голосування у статті: Трамп без гарантій: чому Байден ще не програв змагання за посаду президента

Також "Європейська правда" веде LIVE про вибори президента США: Байден проти Трампа.