В МИД Германии воздержались от "преждевременных" комментариев о результатах выборов в США

В МИД Германии воздержались от преждевременных комментариев о предполагаемом победителе президентов выборов в США и выразили уверенность, что Штаты достойно справятся со всеми вызовами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Германии Гайко Мааса.

"Президент Трамп и Джо Байден идут с незначительным отрывом. Во многих местах подсчет голосов еще продолжается, а почтовые еще ожидают рассмотрения. Поэтому было бы преждевременно комментировать выборы.

Явка избирателей на этих выборах исторически высокая, и поляризация общества, к сожалению - тоже. Поэтому важно, чтобы все политики, которые напрямую обращаются к людям, уверяли в доверии к избирательному процессу и его результатам", - отметил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Nach allem, was wir bisher sehen, ist es ein sehr knappes Rennen zwischen Präsident Trump und Joe Biden. An vielen Orten werden Stimmen noch ausgezählt, auch die Auswertung der Briefwahlstimmen steht noch aus. Es wäre verfrüht, heute die Wahl zu kommentieren. #Elections2020 (1/4) — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) November 4, 2020

Он отметил, что в Германии с уважением относятся к тому, как Америка преодолела вызовы, связанные с организацией выборов в условиях эпидемии, и теперь ожидают их завершения.

"Америка - сильная демократия, и ее система "сдержек и противовесов" уже несколько раз в прошлом доказывала, что она работает хорошо даже в сложных ситуациях и способна дать ответы на критические вопросы в соответствии с демократическими принципами", - подытожил Хайко Маас.

Напомним, недавно Дональд Трамп назвал "странной" потерю лидерства в нескольких ключевых штатах, где теперь ведет Джо Байден.

Подробнее о первых результатах голосования в статье: Трамп без гарантий: почему Байден еще не проиграл борьбу за пост президента.

Также "Европейская правда" ведет LIVE о выборах президента США: Байден против Трампа.