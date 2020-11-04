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В МИД Германии воздержались от "преждевременных" комментариев о результатах выборов в США

Среда, 4 ноября 2020, 18:52

В МИД Германии воздержались от преждевременных комментариев о предполагаемом победителе президентов выборов в США и выразили уверенность, что Штаты достойно справятся со всеми вызовами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Германии Гайко Мааса.

"Президент Трамп и Джо Байден идут с незначительным отрывом. Во многих местах подсчет голосов еще продолжается, а почтовые еще ожидают рассмотрения. Поэтому было бы преждевременно комментировать выборы.

Явка избирателей на этих выборах исторически высокая, и поляризация общества, к сожалению - тоже. Поэтому важно, чтобы все политики, которые напрямую обращаются к людям, уверяли в доверии к избирательному процессу и его результатам", - отметил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Он отметил, что в Германии с уважением относятся к тому, как Америка преодолела вызовы, связанные с организацией выборов в условиях эпидемии, и теперь ожидают их завершения.

"Америка - сильная демократия, и ее система "сдержек и противовесов" уже несколько раз в прошлом доказывала, что она работает хорошо даже в сложных ситуациях и способна дать ответы на критические вопросы в соответствии с демократическими принципами", - подытожил Хайко Маас.

Напомним, недавно Дональд Трамп назвал "странной" потерю лидерства в нескольких ключевых штатах, где теперь ведет Джо Байден.

Подробнее о первых результатах голосования в статье: Трамп без гарантий: почему Байден еще не проиграл борьбу за пост президента.

Также "Европейская правда" ведет LIVE о выборах президента США: Байден против Трампа.

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