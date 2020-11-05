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Штаб Байдена впевнений у перемозі, але просить потерпіти 

Четвер, 5 листопада 2020, 20:21

Глава штабу Джо Байдена висловила впевненість у тому, що демократ у кінцевому підсумку переможе на виборах, однак закликала до терпіння, поки підрахунок бюлетенів триває. 

Про це Дженніфер О'Меллі Діллон заявила у четвер на брифінгу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The New York Times.

Вона визнала, що розрив між кандидатами у Неваді і Арізоні може скоротитися пізніше в четвер. Однак, за її словами, Байден в кінцевому підсумку переможе на виборах.

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"Сьогоднішня історія стане дуже позитивною історією для віцепрезидента, але в той же час людям потрібно зберігати терпіння і зберігати спокій. Йде підрахунок. На це потрібен час", - сказала вона. 

Діллон зазначила, що Байден виграє і Неваду, і Арізону, хоча попередила, що у цих штатах лідерство Байдена може скоротитися. 

Вона передбачила, що Байден виграє Пенсільванію зі "значним числом голосів", і охарактеризувала Джорджію як "справжній жереб", який, проте, схиляється до Байдена. 

"Ми абсолютно впевнені, що Джо Байден стане наступним президентом Сполучених Штатів. І ми такою ж мірою впевнені, що зможемо спостерігати за підрахунком протягом дня і завтра, щоб завершити підрахунок в останніх штатах, що дозволять нам піднятися до 270 виборників", - додала вона.

Нагадаємо, Дональд Трамп пообіцяв оскаржити результати виборів у штатах, де перемогу перебрав його опонент Джо Байден.

У середу Трамп вчергове зажадав зупинки підрахунку голосів на президентських виборах.  Він заявив, що "жоден голос, який надходить після дня виборів, не буде підрахований".

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Вибори в США Байден
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