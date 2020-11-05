Штаб Байдена уверен в победе, но просит потерпеть

Глава штаба Джо Байдена выразила уверенность в том, что демократ в конечном итоге победит на выборах, однако призвала к терпению, пока подсчет бюллетеней продолжается.

Об этом Дженнифер О'Мэлли Диллон заявила в четверг на брифинге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The New York Times.

Она признала, что разрыв между кандидатами в Неваде и Аризоне может сократиться позже в четверг. Однако, по ее словам, Байден в конечном итоге победит на выборах.

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"Сегодняшняя история станет очень позитивной историей для вице-президента, но в то же время людям нужно сохранять терпение и сохранять спокойствие. Идет подсчет. На это нужно время", - сказала она.

Диллон отметила, что Байден выигрывает и Неваду, и Аризону, хотя предупредила, что в этих штатах лидерство Байдена может сократиться.

Она предположила, что Байден выиграет Пенсильванию со "значительным числом голосов", и охарактеризовала Джорджию как "настоящий жребий", который, однако, склоняется к Байдену.

"Мы абсолютно уверены, что Джо Байден станет следующим президентом Соединенных Штатов. И мы также уверены, что сможем наблюдать за подсчетом в течение дня и завтра, чтобы завершить подсчет в последних штатах, которые позволят нам подняться до 270 выборщиков", - добавила она.

Напомним, Дональд Трамп пообещал обжаловать результаты выборов в штатах, где перенял его оппонент Джо Байден.

В среду Трамп в очередной раз потребовал остановки подсчета голосов на президентских выборах. Он заявил, что "ни один голос, который поступает после дня выборов, не будет подсчитан".