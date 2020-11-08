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У Чехії найменше випадків коронавірусу за тиждень, суворі обмеження тривають

Неділя, 8 листопада 2020, 15:13

В Чеській Республіці підтвердили 7722 нових випадків зараження коронавірусом за останні 24 години і це найнижча кількість за тиждень.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

У Міністерстві охорони здоров'я Чехії відзначили, що лише втретє в цьому місяці щоденне число впало нижче 10 000 випадків.

Загальна кількість зареєстрованих випадків з початку спалаху складає 411 220 в країні з населенням 10,7 мільйона осіб. З середини вересня кількість хворих зросла в десять разів.

Міністерство охорони здоров'я повідомило про 155 нові випадки смерті в неділю, включаючи 99 смертей в суботу. Всього загинуло 4681 осіб.

Країна зіткнулася з одним з найбільших в Європі сплесків інфекцій на душу населення за останні тижні, включаючи рекордну щоденну кількість понад 15 000 випадків 4 листопада.

Згідно з даними Європейського центру профілактики та контролю захворювань, за останні тижні кількість смертей, пов'язаних з Covid-19, в Чехії була найвищою в Європі на душу населення.

Надзвичайний стан у Чехії у зв’язку з пандемією коронавірусу триватиме до 20 листопада.

Через ситуацію з коронавірусом уряд запровадив комендантську годину з 9 вечора і до 5 ранку, починаючи від 28 жовтня. Ще раніше закрили школи, ресторани, магазини, що не продають товари першої необхідності, та обмежили пересування.

Прага вже оголосила, що цього року традиційні різдвяні ярмарки скасують.

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