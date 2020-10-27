Чехія запровадила нічну комендантську годину

Уряд Чехії оголосив про запровадження нічної комендантської години з 9 вечора і до 5 ранку, починаючи з 28 жовтня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

Винятки будуть зроблені для поїздок на роботу, для термінових поїздок для захисту життя, здоров'я або майна і для прогулянок з собакою в межах 500 метрів від будинку.

Магазини повинні будуть закритися о 20:00 з середи, а в неділю всі точки роздрібного продажу будуть повністю закриті. Працюватимуть лише АЗС, аптеки, а також ресторани для видачі їжі на винос.

"Ми не бачимо того зниження, яке ми очікували в ці дні. Ми повинні прийняти подальші заходи, які не завдадуть шкоди економіці, але забезпечать зменшення числа інфікованих", - сказав міністр охорони здоров'я Роман Примула після засідання уряду.

Кабінет міністрів також хоче почати комплексне тестування в будинках для людей похилого віку.

Поки що уряд відхилив спочатку розглянутий варіант посилення правил пересування людей протягом дня. Всі зазначені заходи будуть діяти до 3 листопада.

Як повідомлялося, традиційні різдвяні ярмарки в Празі скасовані в цьому році через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, на вихідних добове число заражень коронавірусом у Чехії за останні 24 години вперше перевищило 15 тисяч.