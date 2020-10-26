Різдвяні ярмарки скасовані у Празі через коронавірус

Традиційні різдвяні ярмарки в Празі скасовані в цьому році через пандемію коронавірусу.

Про це оголосили представники компанії Taiko, яка управляє різдвяними ярмарками на Староміській та Вацлавській площах, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Рішення ухвалене спільно з місцевою адміністрацією чеської столиці за місяць до відкриття ярмарків.

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Згідно із заявою, в старому місті буде тільки встановлена велика різдвяна ялинка, щоб подарувати святковий настрій.

Зазвичай близько 700 тисяч людей приїжджають і зупиняються в Прази, щоб відвідати знамениті різдвяні ярмарки кожного грудня.

Чехія в останні дні має найвищий рівень нових випадків коронавірусу на 100 тисяч жителів серед країн ЄС.

Як повідомлялося, Страсбург, одне з найбільших міст Франції, оголосило про скасування традиційного різдвяного ярмарку через епідемію коронавірусу. Про аналогічне рішення вже оголосили Париж та Бордо.

Крім того, найвідоміші різдвяні ярмарки Італії цьогоріч скасовані.

А ось Відень попри пандемію не став відмовлятися від святкових ярмарків.