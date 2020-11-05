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У Чехії найбільше заражень від початку епідемії: понад 15 700

Четвер, 5 листопада 2020, 15:54

У середу, 4 листопада, в Чехії виявили 15 729 нових випадків коронавірусу, це найвищий показник з початку пандемії і третій раз, коли денний приріст інфікованих перевищив 15 тисяч.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Czech Radio.

Хоча в попередні дні динаміка поширення епідемії в країні сповільнилася, починаючи з понеділка показники щоденного приросту стали підвищуватися.

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У вівторок, 3 листопада, померло 223 людини з СOVID-19, що стало новим максимумом від початку епідемії. Всього з березня померло 4133 інфікованих коронавірусом. 

Зараз у Чехії госпіталізовано 8300 пацієнтів з інфекцією, з них 1244 одна - у важкому стані. 

За прогнозами міністра охорони здоров'я Яна Блатни, в найближчі дні кількість госпіталізацій буде тільки підвищуватися, і поліпшення ситуації можна очікувати не раніше ніж через 14 днів.

Всього з початку епідемії коронавірусу в Чехії заразилося понад 378 700 осіб, 200 000 вже одужали. Зараз в країні налічується 174 820 інфікованих.

Надзвичайний стан у Чехії у зв’язку з пандемією коронавірусу триватиме до 20 листопада.

Через ситуацію з коронавірусом уряд запровадив комендантську годину з 9 вечора і до 5 ранку, починаючи від 28 жовтня. Ще раніше закрили школи, ресторани, магазини, що не продають товари першої необхідності, та обмежили пересування.

Прага вже оголосила, що цього року традиційні різдвяні ярмарки скасують.

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