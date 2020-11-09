Семь крупных городов Грузии - под новыми карантинными ограничениями

С понедельника в семи крупных городах Грузии вступили в силу дополнительные ограничения, призванные остановить распространение COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Грузия Online.

С 9 ноября в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори, Поти будет ограничено передвижение транспорта и пешеходов в ночное время - с 22:00 до 05:00.

Читайте также Грузия вводит комендантский час

За исключением медицинских, фармацевтических и стратегических объектов, абсолютно все организации будут работать до 22:00.

На неопределенный срок с 9 ноября в этих городах закрываются все детские сады - как государственные, так и частные.

В городах вводят ограничения на количество пассажиров в автобусах и микроавтобусах. В общественном транспорте запрещено перевозить людей стоя.

Эпидемическая ситуация в Грузии стала ухудшаться в начале осени. 10 сентября премьер-министр Георгий Гахария объявил о начале второй волны эпидемии. На тот момент в стране было выявлено рекордное количество зараженных за 24 часа - 57 человек.

4 ноября показатель суточного прироста больных перевалил за 2000. 8 ноября он составил 2901, а общее количество зараженных - 57 753. Сейчас активными остаются 14 680 случаев COVID-19.

Власти Грузии решили начать вводить новые ограничения только после проведения парламентских выборов 31 октября.

В частности, с 4 ноября ношение масок стало обязательным как в закрытых пространствах, так и на улице.

До 25 ноября во всех крупных городах страны учебный процесс проводится в дистанционном режиме.