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Грузія запроваджує комендантську годину

Субота, 7 листопада 2020, 13:01

З понеділка, 9 листопада в найбільших містах Грузії обмежується пересування громадян у вечірній час.

Про це заявила віцепрем'єрка уряду Грузії Майя Цкітішвілі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Грузия Online.

Зокрема, в Тбілісі, Кутаїсі, Батумі, Руставі, Зугдіді, горі і Поті пересування громадян обмежується з 22:00 до 5:00.

Обмеження на пересування поширюються як на піші прогулянки, так і на користування громадським транспортом та особистими автомобілями.

"Обмеження не торкнеться тільки міжнародних автомобільних перевезень і, звичайно, за погодженням з оперативним штабом, тих, хто переміщається для роботи в стратегічно значущих медичних, фармацевтичних і медійних структурах і надання послуг доставки", — додала Цкітішвілі.

Варто зазначити, що за останню добу у Грузії зафіксовано майже 3 тисячі випадків коронавірусу.

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