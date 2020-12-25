США вимагатимуть негативний тест від мандрівників з Британії
Уряд США з понеділка вимагатиме від усіх пасажирів, яки прибувають рейсами з Британії, негативний результат тесту на COVID-19 на тлі побоювань з приводу нового варіанту коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC) зазначив у своїй заяві, що всі пасажири авіакомпаній, які прибувають з Великої Британії, повинні отримати негативний результат тесту на антиген або ПЛР, зроблений не пізніше ніж за 72 години до вильоту.
Рішення було змінено після того, як адміністрація Трампа повідомила авіакомпаніям США у вівторок, що не планує вимагати будь-яких тестів для пасажирів з Британії.
Це рішення ухвалили у зв’язку з появою у Британії нового штаму коронавірусу, який спонукав багато країн закрити свої кордони для мандрівників звідти. Наприклад, Швеція закрила авіасполучення з Британією до Нового року.
Раніше повідомлялося, що Україна вирішила не закривати авіасполучення з Великою Британією після появи інформації про новий штам коронавірусу у цій країні.
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