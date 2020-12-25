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США вимагатимуть негативний тест від мандрівників з Британії

П'ятниця, 25 грудня 2020, 12:51

Уряд США з понеділка вимагатиме від усіх пасажирів, яки прибувають рейсами з Британії, негативний результат тесту на COVID-19 на тлі побоювань з приводу нового варіанту коронавірусу. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Центр з контролю і профілактики захворювань (CDC) зазначив у своїй заяві, що всі пасажири авіакомпаній, які прибувають з Великої Британії, повинні отримати негативний результат тесту на антиген або ПЛР, зроблений не пізніше ніж за 72 години до вильоту.

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Рішення було змінено після того, як адміністрація Трампа повідомила авіакомпаніям США у вівторок, що не планує вимагати будь-яких тестів для пасажирів з Британії.

Це рішення ухвалили у зв’язку з появою у Британії нового штаму коронавірусу, який спонукав багато країн закрити свої кордони для мандрівників звідти. Наприклад, Швеція закрила авіасполучення з Британією до Нового року.

Раніше повідомлялося, що Україна вирішила не закривати авіасполучення з Великою Британією після появи інформації про новий штам коронавірусу у цій країні.

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Велика Британія Коронавірус США
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