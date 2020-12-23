Швеція закрила авіасполучення з Британією до Нового року

Шведська влада вирішила продовжити заборону на польоти з Британії до Нового року через побоювання поширення нового штаму COVID в Сполученому Королівстві.

Про це повідомило в середу шведське транспортне агентство, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Я можу підтвердити, що уряд прийняв рішення продовжити заборону на пасажирські рейси з Британії до Нового року", - заявив представник транспортного агентства.

Швеція ввела обмеження на поїздки раніше цього місяця для пасажирів з Британії на тлі побоювань з приводу нового штаму коронавірусу, що циркулює в країні.

Швеція також ввела загальну заборону на поїздки всіх іноземців, що прибувають з Британії і Данії. Аналогічні заходи були прийняті низкою інших країн ЄС і в усьому світі.

Нагадаємо, цими вихідними прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон оголосив про запровадження локдауну для понад 16 млн мешканців Англії та відмову від послаблень на Різдво через виявлення нового штаму коронавірусу.

На цьому тлі у вівторок, 22 грудня, коронавірус у Британії підтвердили у 36 804 осіб - новий рекорд від початку пандемії.

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