США будут требовать отрицательный тест от путешественников из Британии
Правительство США с понедельника потребует от всех пассажиров, яки прибывают рейсами из Британии, отрицательный результат теста на COVID-19 на фоне опасений по поводу нового варианта коронавируса.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) отметил в своем заявлении, что все пассажиры авиакомпаний, прибывающих из Великобритании, должны получить отрицательный результат теста на антиген или ПЦР, сделан не позже чем за 72 часа до вылета.
Решение было изменено после того, как администрация Трампа сообщила авиакомпаниям США во вторник, что не планирует требовать каких-либо тестов для пассажиров из Британии.
Это решение было принято в связи с появлением в Британии нового штамма коронавируса, который побудил многие страны закрыть свои границы для путешественников оттуда. Например, Швеция закрыла авиасообщение с Британией до Нового года.
Ранее сообщалось, что Украина решила не закрывать авиасообщение с Великобританией после появления информации о новом штамме коронавируса в этой стране.
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