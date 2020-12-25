США будут требовать отрицательный тест от путешественников из Британии

Правительство США с понедельника потребует от всех пассажиров, яки прибывают рейсами из Британии, отрицательный результат теста на COVID-19 на фоне опасений по поводу нового варианта коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) отметил в своем заявлении, что все пассажиры авиакомпаний, прибывающих из Великобритании, должны получить отрицательный результат теста на антиген или ПЦР, сделан не позже чем за 72 часа до вылета.

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Решение было изменено после того, как администрация Трампа сообщила авиакомпаниям США во вторник, что не планирует требовать каких-либо тестов для пассажиров из Британии.

Это решение было принято в связи с появлением в Британии нового штамма коронавируса, который побудил многие страны закрыть свои границы для путешественников оттуда. Например, Швеция закрыла авиасообщение с Британией до Нового года.

Ранее сообщалось, что Украина решила не закрывать авиасообщение с Великобританией после появления информации о новом штамме коронавируса в этой стране.

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