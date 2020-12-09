Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Єврокомісія надала Україні 600 млн євро коронапозики

У річницю зустрічі Зеленського і Путіна Україна звинуватила РФ у блокуванні домовленостей

Франція планує збудувати новий атомний авіаносець за 7 млрд євро

У ЄС домовились про реформу системи для видачі шенгенських віз






Палата представників схвалила оборонний бюджет США з санкціями проти "Північного потоку-2"

Середа, 9 грудня 2020, 08:17

Палата представників США у вівторок більшістю голосів схвалила законопроєкт про оборонний бюджет на 2021 рік, у який увійшли розширені санкції проти газопроводу "Північний потік-2". 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Проєкт передбачає 740,5 мільярда доларів на оборонну політику США. Його підтримали 335 конгресменів - цієї кількості вистачає, щоб подолати потенційне вето президента Трампа.

Тепер законопроєкт надходить до Сенату, де він також має широку підтримку. Очікується, що Сенат прийме законодавство цього тижня. 

Оборонний бюджет повинен схвалити Дональд Трамп, який погрожував накласти на документ вето. Трамп вимагає вилучити з проєкту норму, яка звільняє онлайн-платформи від відповідальності за зміст коментарів користувачів.

Читайте також
Трамп пообіцяв ветувати оборонний бюджет з санкціями проти "Північного потоку-2"

У законопроєкт серед іншого увійшли розширені санкції проти проєкту "Північний потік-2".  Санкції будуть спрямовані проти страхових і сертифікаційних компаній, які працюють з російськими кораблями із завершення проєкту.

США намагаються заблокувати завершення будівництва "Північного потоку-2" через давні побоювання, що додаткові потоки російського газу збільшать політичний вплив Кремля на країни Європейського Союзу.

Перші санкції щодо "Північного потоку-2" були введені в кінці минулого року, незадовго до планового закінчення робіт. Через них проєкт покинула швейцарська компанія Allseas, що надала судно-трубоукладач.

Також проєкт передбачає призупинення виведення військ з Німеччини, заплановане президентом Дональдом Трампом.


Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Трамп Північний потік-2
powered by lun.ua