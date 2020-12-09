Палата представників схвалила оборонний бюджет США з санкціями проти "Північного потоку-2"

Палата представників США у вівторок більшістю голосів схвалила законопроєкт про оборонний бюджет на 2021 рік, у який увійшли розширені санкції проти газопроводу "Північний потік-2".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Проєкт передбачає 740,5 мільярда доларів на оборонну політику США. Його підтримали 335 конгресменів - цієї кількості вистачає, щоб подолати потенційне вето президента Трампа.

Тепер законопроєкт надходить до Сенату, де він також має широку підтримку. Очікується, що Сенат прийме законодавство цього тижня.

Оборонний бюджет повинен схвалити Дональд Трамп, який погрожував накласти на документ вето. Трамп вимагає вилучити з проєкту норму, яка звільняє онлайн-платформи від відповідальності за зміст коментарів користувачів.

У законопроєкт серед іншого увійшли розширені санкції проти проєкту "Північний потік-2". Санкції будуть спрямовані проти страхових і сертифікаційних компаній, які працюють з російськими кораблями із завершення проєкту.

США намагаються заблокувати завершення будівництва "Північного потоку-2" через давні побоювання, що додаткові потоки російського газу збільшать політичний вплив Кремля на країни Європейського Союзу.

Перші санкції щодо "Північного потоку-2" були введені в кінці минулого року, незадовго до планового закінчення робіт. Через них проєкт покинула швейцарська компанія Allseas, що надала судно-трубоукладач.

Також проєкт передбачає призупинення виведення військ з Німеччини, заплановане президентом Дональдом Трампом.



