Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

На будинку в Брюсселі, де на гей-оргії затримали угорського депутата, встановили пам’ятну дошку

Опозиційні партії Молдови вийшли на спільний мітинг проти влади Додона

Brexit: Лондон і Брюссель відновлюють переговори в останній спробі досягти угоди

Україна готова збільшити свій внесок в операції НАТО – міністр






Трамп пообіцяв ветувати оборонний бюджет з санкціями проти "Північного потоку-2"

П'ятниця, 4 грудня 2020, 08:30

Президент США Дональд Трамп знову пообіцяв накласти вето на оборонний бюджет, якщо з нього не вилучать статтю, яка звільняє онлайн-платформи від відповідальності за зміст коментарів користувачів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter.

"Дуже сумно для нашої нації, але, схоже, сенатор Джим Інхоф не включатиме пункт про припинення дії статті 230 до законопроєкту Про оборону. Так погано для нашої національної безпеки і чесності виборів. Останній шанс зробити це. Я накладу вето!" - написав Трамп.

Раніше прессекретар Білого дому Кейлі Макінані повідомила, що Трамп заблокує бюджет, якщо із закону не видалять статтю 230. Це положення звільняє онлайн-платформи від відповідальності за зміст коментарів користувачів, а також дає сервісам можливість виступати модераторами.

Напередодні Конгрес закінчив роботу над законопроектом про оборонний бюджет 2021 року.

У законопроєкт серед іншого також увійшли розширені санкції проти проєкту "Північний потік-2". Зокрема, обмеження планується поширити на компанії, що "сприяють продажу, оренді або наданню" трубоукладальних суден для будівництва газопроводу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Трамп Північний потік-2
powered by lun.ua