Трамп пообіцяв ветувати оборонний бюджет з санкціями проти "Північного потоку-2"

Президент США Дональд Трамп знову пообіцяв накласти вето на оборонний бюджет, якщо з нього не вилучать статтю, яка звільняє онлайн-платформи від відповідальності за зміст коментарів користувачів.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав у Twitter.

"Дуже сумно для нашої нації, але, схоже, сенатор Джим Інхоф не включатиме пункт про припинення дії статті 230 до законопроєкту Про оборону. Так погано для нашої національної безпеки і чесності виборів. Останній шанс зробити це. Я накладу вето!" - написав Трамп.

Very sadly for our Nation, it looks like Senator @JimInhofe will not be putting the Section 230 termination clause into the Defense Bill. So bad for our National Security and Election Integrity. Last chance to ever get it done. I will VETO!