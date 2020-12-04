Оборонний бюджет США зупиняє виведення військ Трампом з Німеччини
Щорічний законопроєкт про витрати на оборону США, представлений в Конгресі, передбачає призупинення виведення військ з Німеччини, заплановане президентом Дональдом Трампом.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
Закон, який все ще повинен бути прийнятий Конгресом, буде забороняти виведення американських військовослужбовців з Німеччини на період до 120 днів після того, як міністр оборони представить Конгресу аналіз наслідків виведення.
Законопроєкт, який також спрямований на обмеження або ускладнення виведення військ з Афганістану або Південної Кореї, є рідкісним двопартійним докором зовнішній політиці Трампа.
У липні США заявили, що планують вивести з Німеччини майже 12 000 військовослужбовців, при цьому деякі з цих військовослужбовців будуть відправлені в інші країни НАТО.
Трамп також оголосив про плани часткового виведення військ в червні на тлі тривалої суперечки з Берліном через його оборонні витрати, які набагато нижче цільового показника НАТО в 2% валового внутрішнього продукту.
Законопроєкт також ускладнить спробу Трампа вивести війська з Афганістану, заблокувавши фінансування для виведення до тих пір, поки силові відомства не оцінять наслідки.
Закон також накладає аналогічне 90-денне обмеження на виведення будь-кого із 28 500 американських військовослужбовців, дислокованих в Південній Кореї.
Нагадаємо, Трамп пообіцяв накласти вето на оборонний бюджет, якщо з нього не вилучать статтю, яка звільняє онлайн-платформи від відповідальності за зміст коментарів користувачів.