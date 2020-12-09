Палата представителей одобрила оборонный бюджет США с санкциями против "Северного потока-2"

Палата представителей США во вторник большинством голосов одобрила законопроект об оборонном бюджете на 2021 год, в который вошли расширенные санкции против газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Проект предусматривает 740,5 миллиарда долларов на оборонную политику США. Его поддержали 335 конгрессменов - этого количества хватает, чтобы преодолеть потенциальное вето президента Трампа.

Теперь законопроект поступает в Сенат, где он также имеет широкую поддержку. Ожидается, что Сенат примет законодательство на этой неделе.

Оборонный бюджет должен одобрить Дональд Трамп, который угрожал наложить на документ вето. Трамп требует изъять из проекта норму, освобождающую онлайн-платформы от ответственности за содержание комментариев пользователей.

В законопроект среди прочего вошли расширенные санкции против проекта "Северный поток-2". Санкции будут направлены против страховых и сертификационных компаний, работающих с российскими кораблями для завершения проекта.

США пытаются заблокировать завершение строительства "Северного потока-2" через давние опасения, что дополнительные потоки российского газа увеличат политическое влияние Кремля на страны Европейского Союза.

Первые санкции по "Северному потоку-2" были введены в конце прошлого года, незадолго до планового окончания работ. Через них проект покинула швейцарская компания Allseas, что предоставила судно-трубоукладчик.

Также проект предусматривает приостановление вывода войск из Германии, запланированное президентом Дональдом Трампом.