Кіпр просить вакцини у Ізраїлю на тлі затримки з виробництвом в ЄС

Кіпр звернувся до Ізраїля з проханням надати вакцини проти COVID-19 у зв'язку із затримкою виробництва вакцин, замовлених Єврокомісією для країн Євросоюзу.

Про це заявив президент Кіпру Нікос Анастасіадіс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Я зв'язався з прем'єр-міністром Ізраїлю паном Нетаньяху і попросив його розглянути питання про постачання певної кількості для Республіки Кіпр. Він вивчить можливості, і через кілька днів ми отримаємо відповідь", - сказав Анастасіадіс.

На питання, чи відповідає це правилам ЄС, Анастасіадіс відповів, що це не проблема, оскільки йдеться тільки про вакцини, вже схвалені в ЄС.

"Я не думаю, що є така проблема. Це зусилля, яке наша країна робить у зв'язку з затримкою виробництва вакцин для прискорення вакцинації. Але безумовно виникла б проблема, якби ці вакцини не були схвалені ЄС", - сказав він.

ЄС поки схвалив вакцини, вироблені Pfizer-BioNTech і Moderna, в той час як Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що вакцина AstraZeneca може бути схвалена протягом січня.

Анастасіадес розкритикував ЄС за те, що блок занадто повільно приймає рішення, коли справа доходить до затвердження вакцин. Він сказав, що ЄС був неправий, приділяючи занадто багато уваги вакцині AstraZeneca спочатку.

"Початкові дані були дуже обнадійливими, в якийсь момент ефективність вакцини знизилася ... дві компанії першими випустили вакцину, але кількості вакцин недостатньо для швидкої і масової вакцинації", - підкреслив президент Кіпру.

Раніше в Єврокомісії заявляли, що країни Європейського союзу не мають права проводити окремі переговори щодо купівлі вакцин від коронавірусу з третіми країнами.

Нагадаємо, Кіпр запровадив з 10 січня новий загальнонаціональний карантин для стримування зростання числа випадків зараження COVID-19.