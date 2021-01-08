Кіпр оголосив локдаун з 10 січня

Кіпр запроваджує з 10 січня новий загальнонаціональний карантин для стримування зростання числа випадків зараження COVID-19.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Константінос Іоанну, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Перукарні, салони краси і великі магазини будуть закриті до 31 січня.

Людям буде дозволено виходити з дому тільки два рази на день з особливих причин, таких як покупка продуктів або ліків і виконання фізичних вправ, в той час як поточна комендантська година, що забороняє пересування з 21:00 до 05:00, залишиться чинною.

У школах знову буде введено дистанційне навчання, але дитячі садки залишаться відкритими.

За останній місяць спостерігався різкий сплеск інфекцій на Кіпрі, число випадків регулярно перевищує 300 на день.

3 січня Міністерство охорони здоров'я підтвердило виявлення нового штаму вірусу у мандрівників з Британії.

Кіпр, як і більшість держав-членів Європейського Союзу, 27 грудня почав вакцинацію свого населення, починаючи з літніх людей. Влада також попросила про додаткову кількість вакцин в Ізраїлі, заявив президент Кіпру Нікос Анастасіадіс.