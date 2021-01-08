Країни ЄС не мають права вести двосторонні переговори про купівлю вакцини - глава ЄК

Країни Європейського союзу не мають права проводити окремі переговори щодо купівлі вакцин від коронавірусу з третіми країнами.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції у Брюсселі.

"Єдиний механізм, який існує, це 27 країн працюють разом і жодній країні ЄС не дозволяється відійти відхилитися від цієї юридично обов'язкової бази паралельно, або мати контракти паралельно", - сказала фон дер Ляєн, відповідаючи на запитання про можливість співпраці Німеччини та Росії у виробництві вакцини "Sputnik V".

"Портфоліо, який ми маємо зараз, і я вже про це казала, - включає 2,3 млрд доз вакцин. Це більше ніж достатньо, щоб вакцинувати все європейське населення", - додала президента Єврокомісії, нагадавши, що будь-яка вакцина має пройти схвалення у Європейському агентстві з лікарських засобів.

Фон дер Ляєн також повідомила, що Єврокомісія домовилася про закупівлю ще 200 млн доз вакцини BioNTech-Pfizer від коронавірусу, із можливістю докупити після цього ще 100 млн доз.

Нагадаємо, 6 січня ЄС дозволив використання другої вакцини від коронавірусу, розробленої американською компанією Moderna.