ЄС може видати дозвіл на вакцину AstraZeneca до кінця січня

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) планує до кінця січня прийняти рішення щодо застосування в ЄС вакцини від коронавірусу, розробленої компанією AstraZeneca.

Про це йдеться в заяві агентства, повідомляє "Європейська правда".

"Після отримання додаткових даних від компанії EMA очікує, що AstraZeneca наступного тижня подасть умовну заявку на маркетинг своєї вакцини COVID19. Можливий результат - кінець січня, залежно від даних і прогресу оцінки", - йдеться у повідомленні ЕMA в Twitter.

After having received more data from the company, EMA is expecting Astra Zeneca to submit a conditional marketing application for its #COVID19vaccine next week. Possible conclusion - end of Jan, depending on data and evaluation progress. #EMAPublicMeeting2