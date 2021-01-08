ЄС може видати дозвіл на вакцину AstraZeneca до кінця січня

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) планує до кінця січня прийняти рішення щодо застосування в ЄС вакцини від коронавірусу, розробленої компанією AstraZeneca.

Про це йдеться в заяві агентства, повідомляє "Європейська правда".

"Після отримання додаткових даних від компанії EMA очікує, що AstraZeneca наступного тижня подасть умовну заявку на маркетинг своєї вакцини COVID19. Можливий результат - кінець січня, залежно від даних і прогресу оцінки", - йдеться у повідомленні ЕMA в Twitter.

After having received more data from the company, EMA is expecting Astra Zeneca to submit a conditional marketing application for its #COVID19vaccine next week. Possible conclusion - end of Jan, depending on data and evaluation progress. #EMAPublicMeeting2 — EU Medicines Agency (@EMA_News) January 8, 2021

На даний момент в ЄС дозволено використання вакцини Pfizer/BioNTech, а також американського препарату від компанії Moderna.

Нагадаємо, 4 січня Британія стала першою країною, яка почала використовувати недорогу і легко транспортабельну вакцину від COVID-19 AstraZeneca і Оксфордського університету.

Вакцина Oxford/AstraZeneca дешевша і може зберігатися при температурі звичайного холодильника, що спрощує транспортування і використання. У неділю Індія схвалила цю вакцину для використання в екстрених випадках.

Майже всі країни-члени ЄС почали масову вакцинацію від коронавірусу 27 грудня - за кілька днів після того, як перша вакцина, від розробників Pfizer-BioNTech, отримала дозвіл на використання у ЄС.