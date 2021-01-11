Кипр просит вакцину у Израиля на фоне задержки с производством в ЕС

Кипр обратился к Израилю с просьбой предоставить вакцины против COVID-19 в связи с задержкой производства вакцин, заказанных Еврокомиссией для стран Евросоюза.

Об этом заявил президент Кипра Никос Анастасиадис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Я связался с премьер-министром Израиля господином Нетаньяху и попросил его рассмотреть вопрос о поставках определенного количества для Республики Кипр. Он изучит возможности, и через несколько дней мы получим ответ", - сказал Анастасиадис.

На вопрос, соответствует ли это правилам ЕС, Анастасиадис ответил, что это не проблема, поскольку речь идет только о вакцинах, уже одобренных в ЕС.

"Я не думаю, что есть такая проблема. Это усилие, которое наша страна делает в связи с задержкой производства вакцин для ускорения вакцинации. Но, безусловно, возникла бы проблема, если бы эти вакцины не были одобрены ЕС", - сказал он.

ЕС пока одобрил вакцины, производимые Pfizer-BioNTech и Moderna, в то время как Европейское агентство по лекарственным средствам заявило, что вакцина AstraZeneca может быть одобрена в течение января.

Анастасиадес раскритиковал ЕС за то, что блок слишком медленно принимает решения, когда дело доходит до утверждения вакцин. Он сказал, что ЕС был неправ, уделяя слишком много внимания вакцине AstraZeneca поначалу.

"Исходные данные были очень обнадеживающими, в какой-то момент эффективность вакцины снизилась... две компании первыми выпустили вакцину, но количества вакцин недостаточно для быстрой и массовой вакцинации", - подчеркнул президент Кипра.

Ранее в Еврокомиссии заявляли, что страны Евросоюза не имеют права проводить отдельные переговоры по покупке вакцин от коронавируса с третьими странами.

Напомним, Кипр ввел с 10 января новый общенациональный карантин для сдерживания роста числа случаев заражения COVID-19.