Санду почала свою промову у Києві українською мовою

Президент Молдови Мая Санду під час свого першого візиту до Києва на посаді президента, що став і її найпершим закордонним візитом, на спільній з президентом України пресконференції почала свою промову українською.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Шановний пане президенте, шановні пані та панове, шановні друзі! Мені дуже приємно перебувати сьогодні у Києві з першим офіційним візитом як президент Республіки Молдова", - сказала Мая Санду.

Продовживши румунською, вона зазначила, що своїм візитом прагне відновити дружбу між країнами на найвищому рівні.

"Останніми роками діалог між нашими країнами на рівні глав держави був фактично призупинений. Я підтверджую, що Україна є стратегічним партнером для республіки Молдова і підтримка постійного прагматичного співробітництва між країнами є важливим завданням для Республіки Молдова та інституту президента", - продовжила вона вже румунською.

Як вже повідомлялося, Зеленський та Санду заявили, що домовилися створити раду президентів України та Молдови як постійний формат співпраці для вирішення питань двостороннього порядку денного.

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