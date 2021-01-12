Санду начала свою речь в Киеве на украинском языке

Президент Молдовы Майя Санду во время своего первого визита в Киев на посту президента, ставшим и ее первым зарубежным визитом на совместной с президентом Украины пресс-конференции, начала свою речь на украинском языке.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Уважаемый господин президент, уважаемые дамы и господа, уважаемые друзья! Мне очень приятно находиться сегодня в Киеве с первым официальным визитом в качестве президента Республики Молдова", - сказала Майя Санду.

Продолжив на румынском, она отметила, что своим визитом хочет восстановить дружбу между странами на высшем уровне.

"В последние годы диалог между нашими странами на уровне глав государства был фактически приостановлен. Я подтверждаю, что Украина является стратегическим партнером для Республики Молдова и поддержание постоянного прагматического сотрудничества между странами - это важная задача для Республики Молдова и института президента", - продолжила она.

Как уже сообщалось, Зеленский и Санду заявили, что договорились создать совет президентов Украины и Молдовы как постоянный формат сотрудничества для решения вопросов двусторонней повестки дня.

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