Cенат США подолав вето Трампа на оборонний бюджет з санкціями проти "Північного потоку-2"

Сенат США повторно підтримав проєкт оборонного бюджету, у якому передбачені санкції проти "Північного потоку-2", таким чином остаточно подолавши вето чинного президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на New York Times.

1 січня сенатори повторно підтримали голосами 81 проти 13, ще 6 не голосували. Для подолання президентського вето необхідно була більшість із двох третин голосів. Лише сім республіканців висловилися за збереження вето.

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Перед цим вето подолали у Палаті представників 322 голосами проти 87.

Це перший раз, коли законодавці подолали вето Трампа. Перед цим останній випадок, коли Конгрес долав президентське вето, був у 2016 році. Тоді Барак Обама заблокував проєкт, який дозволяв родинам загиблих у теракті 11 вересня 2001 року позиватися проти уряду Саудівської Аравії.

Голосування означає, що тепер оборонний бюджет буде затверджено, попри спротив чинного президента.

Нагадаємо, Дональд Трамп погрожував ветувати і врешті наклав вето на оборонний бюджет минулого тижня.

Це було викликано його невдоволенням через відсутність у бюджеті положення про відповідальність соціальних мереж за публікації користувачів, створення перешкод у виведенні американського контингенту з Німеччини та про перейменування військових баз і монументів, названих на честь військових-конфедератів.

Закон про оборонний бюджет на 2021-й рік передбачає в тому числі військову допомогу Україні в розмірі $250 млн.

Закон також посилює санкції проти газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

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