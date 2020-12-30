Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Польща може передати Україні 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу

Іран виділить $150 000 родинам кожної з жертв катастрофи МАУ

Масштабний зсув ґрунту призвів до руйнування будинків і евакуації на півдні Норвегії

Керівництво ЄС підписало угоду про відносини з Британією після Brexit 






У 2020 році американці найбільше захоплювались Дональдом Трампом

Середа, 30 грудня 2020, 13:45

Президент США Дональд Трамп очолив рейтинг чоловіків, якими найбільше захоплювалися у Сполучених Штатах в 2020 році.

Таким є результат опитування, яке щорічно проводить соціологічна служба Gallup, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Читайте також
Трамп знову заявив про "найкорумпованіші вибори" в історії США

Трамп вперше вийшов на перше місце у рейтингу, який протягом 12 років очолював колишній президент Барак Обама. 

Американців запитали, ким із чоловіків, який живе у будь-якій точці світу, вони захоплюються найбільше. 18% опитаних дорослих американців назвали Трампа. 15% -  Обаму. Обраний президент Джо Байден став третім.

У аналогічній номінації серед жінок перемогу здобула колишня перша леді Мішель Обама. На другому місці  опинилась обрана віцепрезидентка Камала Гарріс. Третя - теперішня перша леді США Меланія Трамп. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Трамп США
powered by lun.ua