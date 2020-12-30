У 2020 році американці найбільше захоплювались Дональдом Трампом

Президент США Дональд Трамп очолив рейтинг чоловіків, якими найбільше захоплювалися у Сполучених Штатах в 2020 році.

Таким є результат опитування, яке щорічно проводить соціологічна служба Gallup, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Трамп вперше вийшов на перше місце у рейтингу, який протягом 12 років очолював колишній президент Барак Обама.

Американців запитали, ким із чоловіків, який живе у будь-якій точці світу, вони захоплюються найбільше. 18% опитаних дорослих американців назвали Трампа. 15% - Обаму. Обраний президент Джо Байден став третім.

У аналогічній номінації серед жінок перемогу здобула колишня перша леді Мішель Обама. На другому місці опинилась обрана віцепрезидентка Камала Гарріс. Третя - теперішня перша леді США Меланія Трамп.