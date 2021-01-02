Сенат США преодолел вето Трампа на оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2"
Сенат США повторно поддержал проект оборонного бюджета, в котором предусмотрены санкции против "Северного потока-2", таким образом окончательно преодолев вето действующего президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на New York Times.
1 января сенаторы повторно поддержали проект голосами 81 против 13. Для преодоления президентского вето необходимо было большинство из двух третей голосов. Только семь республиканцев высказались за сохранение вето.
Перед этим вето преодолели в Палате представителей 322 голосами против 87.
Это первый раз, когда законодатели преодолели вето Трампа. Перед этим последний случай, когда Конгресс преодолевал президентское вето, был в 2016 году. Тогда Барак Обама заблокировал проект, который позволял семьям погибших в теракте 11 сентября 2001 подавать иски против правительства Саудовской Аравии.
Голосование означает, что теперь оборонный бюджет будет утвержден, несмотря на сопротивление действующего президента.
Напомним, Дональд Трамп угрожал ветировать и в итоге наложил вето на оборонный бюджет на прошлой неделе.
Это было вызвано его недовольством из-за отсутствия в бюджете положения об ответственности социальных сетей за публикации пользователей, создание препятствий для вывода американского контингента из Германии и о переименовании военных баз и монументов, названных в честь военных-конфедератов.
Закон об оборонном бюджете на 2021-й год предусматривает в том числе военную помощь Украине в размере $250 млн.
Закон также ужесточает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
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