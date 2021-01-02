Сенат США преодолел вето Трампа на оборонный бюджет с санкциями против "Северного потока-2"

Сенат США повторно поддержал проект оборонного бюджета, в котором предусмотрены санкции против "Северного потока-2", таким образом окончательно преодолев вето действующего президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на New York Times.

1 января сенаторы повторно поддержали проект голосами 81 против 13. Для преодоления президентского вето необходимо было большинство из двух третей голосов. Только семь республиканцев высказались за сохранение вето.

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Перед этим вето преодолели в Палате представителей 322 голосами против 87.

Это первый раз, когда законодатели преодолели вето Трампа. Перед этим последний случай, когда Конгресс преодолевал президентское вето, был в 2016 году. Тогда Барак Обама заблокировал проект, который позволял семьям погибших в теракте 11 сентября 2001 подавать иски против правительства Саудовской Аравии.

Голосование означает, что теперь оборонный бюджет будет утвержден, несмотря на сопротивление действующего президента.

Напомним, Дональд Трамп угрожал ветировать и в итоге наложил вето на оборонный бюджет на прошлой неделе.

Это было вызвано его недовольством из-за отсутствия в бюджете положения об ответственности социальных сетей за публикации пользователей, создание препятствий для вывода американского контингента из Германии и о переименовании военных баз и монументов, названных в честь военных-конфедератов.

Закон об оборонном бюджете на 2021-й год предусматривает в том числе военную помощь Украине в размере $250 млн.

Закон также ужесточает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

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