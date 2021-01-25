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Понад 20 світових лідерів збираються на онлайн-саміт з питань клімату

Понеділок, 25 січня 2021, 08:50

Понад 20 лідерів країн та представники бізнесу у понеділок 24 січня збираються на онлайн-саміт, щоб обговорити виклики, пов’язані зі зміною клімату.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DPA.

Серед очікуваних учасників - Джон Керрі, спеціальний представника президента США з питань клімату (нагадаємо, за президентства Дональда Трампа країна дистанціювалася від кліматичних питань та оголосила про вихід з Паризької кліматичної угоди).

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У саміті візьмуть участь також канцлерка Німеччини Ангела Меркель, прем’єр Британії Борис Джонсон, президент Франції Еммануель Макрон, генсек ООН Антоніо Гутерріш та віцепрем’єр Китаю Хань Чжен. 

Саміт з питань адаптації до клімату (Climate Adaptation Summit) відбувається на запрошення уряду Нідерландів, але пройде онлайн у зв’язку з триваючою пандемією коронавірусу.

Під час обговорення, що триватиме загалом 24 години, лідер планують обговорити практичні кроки для того, щоб підготуватися до зміни клімату та наслідків цього - посух, аномальної спеки, повеней та підвищення рівня світового океану.

За підсумками саміту мають схвалити "план дій" з конкретними практичними кроками. 

Нагадаємо, президент США Джо Байден одним з перших указів після своєї інавгурації дав вказівку знову приєднатися до Паризької кліматичної угоди.

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