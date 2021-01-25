Более 20 мировых лидеров собираются на онлайн-саммит по вопросам климата

Более 20 лидеров стран и представители бизнеса в понедельник, 24 января собираются на онлайн-саммит, чтобы обсудить вызовы, связанные с изменением климата.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DPA.

Среди ожидаемых участников - Джон Керри, специальный представитель президента США по вопросам климата (напомним, при президентстве Дональда Трампа страна дистанцировалась от климатических вопросов и объявила о выходе из Парижского климатического соглашения).

В саммите примут участие канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Великобритании Борис Джонсон, президент Франции Эммануэль Макрон, генсек ООН Антонио Гутерриш и вицепремьер Китая Хань Чжэн.

Саммит по вопросам адаптации к климату (Climate Adaptation Summit) происходит по приглашению правительства Нидерландов, но пройдет онлайн в связи с продолжающейся пандемией коронавируса.

Во время обсуждения, которое продлится всего 24 часа, лидер планируют обсудить практические шаги для того, чтобы подготовиться к изменению климата и его последствиям этого - засухам, аномальной жаре, наводнениям и повышению уровня мирового океана.

По итогам саммита должны одобрить "план действий" с конкретными практическими шагами.

Напомним, президент США Джо Байден одним из первых указов после своей инаугурации поручил снова присоединиться к Парижскому климатическому соглашению.