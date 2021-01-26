Сенат отримав статтю про імпічмент Дональда Трампа

Cенат отримав статтю про імпічмент вже колишнього президента CША Дональда Трампа.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CBS news.

Стаття була доставлена у Сенат, презентована представниками від Палати представників і зачитана вголос.

"Відповідальні з боку Палати представників, присутні тут, готові презентувати статтю про імпічмент, підтриману Палатою представників проти Дональда Джона Трампа, колишнього президента США", - зачитав її конгресмен Джемі Раскін.

На цей момент у Сенаті були лише троє сенаторів-республіканців - лідер меншості Мітч Макконелл, Роджер Маршалл від Канзасу та Мітт Ромні від Юти. Також були присутні щонайменш 30 демократів.

За процедурою, після зачитання статті про імпічмент сенатори складають присягу як учасники суду щодо імпічменту. Це має відбутися у вівторок, 26 січня.

Розгляд справи має розпочатися з 8 лютого.

Нагадаємо, 13 січня Палата представників затвердила одну статтю імпічменту Трампа, що зробило його першим президентом в історії США, якому оголосили імпічмент двічі.

Демократи взялись розглядати резолюцію про імпічмент після того, як тодішній віцепрезидент Майк Пенс відхилив прохання застосувати 25-ту поправку до Конституції США щодо усунення Трампа.

Лідер республіканської меншості у Сенаті Мітч Макконнелл раніше запропонував відкласти судовий розгляд до середини лютого, щоб дати юридичній групі Трампа час на підготовку.

Прихильники Дональда Трампа 6 січня прорвалися у Капітолій, що призвело до евакуації законодавців та 5 смертей, включаючи поліцейського.

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