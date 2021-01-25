Покарання Трампа: чому зміна президента США не зупинила імпічмент

У понеділок 25 січня до Сенату США офіційно внесуть другий імпічмент Дональда Трампа.

А також перший імпічмент в історії країни, який буде розглядатися вже після того, як президент залишив посаду.

У другій статті американської конституції наведений перелік підстав для усунення президента з посади: за державну зраду, хабарництво або за інші тяжкі злочини і правопорушення.

Один з батьків Конституції Александр Гамільтон пояснював ці "інші злочини" таким чином: використання або зловживання суспільною довірою. Формулювання розмите навмисно: мало того, що батьки-засновники не могли домовитися один з одним, за що можна звільняти президента, ще й треба було передбачити те, чого вони уявити собі під час цих суперечок не могли.

Наприклад, сорок п'ятого президента Сполучених Штатів, який рівно за два тижні до кінця свого терміну пожене багатотисячний натовп своїх виборців, попередньо скликаний у Вашингтон, на штурм Конгресу. Вони й пішли по Пенсильванія-авеню, озброєні прапорами, плакатами і телефонами, в кожному з яких все ще говорив і говорив Дональд Трамп. Озброєні вірою в те, що президент не може закликати до поганого.

В той самий час хтось підкинув по бомбі до штабів Демократичної і Республіканської партій. ФБР нещодавно підняло винагороду за інформацію про цю людину до $75 тисяч.

Кадри розгромленого Капітолію облетіли увесь світ. І все ж, незважаючи на розбиту техніку журналістів, кілька нервових зривів і навіть п'ятьох загиблих, це був штурм "на мінімалках".

Якби натовп був агресивніший, якби бомби вчасно не знешкодили – це було б зовсім інше кіно.

Республіканці досі обговорюють, чи законно усувати президента від влади, коли термін його повноважень формально закінчився. Про це в конституції США немає ані слова, а сам імпічмент був свого часу імпортований з британського законодавства, де у XVIII столітті з посади таким чином усунули двох чиновників, обох після кінця їхніх каденцій, те ж саме практикували і в Штатах.

Тут потрібно відзначити, що згідно з американським основним законом, "засудження в порядку імпічменту не повинне передбачати інших покарань, крім звільнення з посади і позбавлення права займати і виконувати будь-яку почесну, відповідальну або таку, що приносить дохід, посаду на службі Сполучених Штатів; після такого засудження особа, втім, притягується до відповідальності, а звинувачення, судовий розгляд, вирок і покарання повинні відповідати закону".

Таким чином, по-перше, імпічмент потрібний, щоби Трамп більше ніколи не займався державною політикою.

А по-друге, імпічмент дає підстави судити Трампа вже по-справжньому.

Наступне питання – наскільки ймовірним є цей імпічмент? Для того щоб затвердити імпічмент Палати представників, за нього повинні разом з усіма демократами проголосувати ще 17 сенаторів-республіканців.

Чи набереться їх стільки – велике питання, але перед кожним стоятиме дуже складний, без перебільшення, історичний вибір.

Для кожного з республіканців голосування за імпічмент означає добровільну відмову від підгодованої Трампом фанбази.

Йдеться про кілька мільйонів істинно віруючих у конспірологію QAnon та інших, які вважають, що з демократами домовлятися не можна.

Кожен із сенаторів-республіканців сам шукатиме відповідь на це питання. Ще в середині січня керівництво Республіканської партії оголосило, що не наполягатиме на певному голосуванні, кожен вчинить так, як підказує йому совість. І політичний розрахунок, звісно.

Тому немає нічого дивного в тому, що, виступаючи в неділю на федеральних телеканалах, сенатори-республіканці виголошували протилежні тези.

Мітт Ромні на Fox News стверджував, що "протягом останнього року була здійснена спроба корумпувати вибори в США, і робив це не президент Байден, а президент Трамп".

Однак трохи пізніше в тій самій програмі Марко Рубіо назвав другий імпічмент Трампа "дурістю", "поганим для Америки". А Ренд Пол на АВС так і не став визнавати, що вибори ніхто не підробляв.

Майк Раундс на NBC назвав "неоднозначним" твердження, що Трамп вчинив злочин, за який його можна відсторонити від влади – оскільки він більше не президент.

Республіканська партія запекло сперечається: хтось пропонує резолюції на підтримку Трампа, хтось наполягає, що це – згубний шлях.

Привертає увагу суботня заява Джона Корбіна: та це ж прецедент для того, сказав він, щоби згодом постфактум позвільняти президентів-демократів, якщо республіканці в Сенаті повернуть собі більшість на виборах через два роки.

Тим часом анонімне оточення Трампа повідомило через Fox News, що той більше не планує створювати власну Партію патріотів, як збирався.

Такий крок неминуче розколов би республіканський електорат, а тепер у республіканців ніби й немає приводу банити свого колишнього президента.

При цьому на прийняття рішення у них ще залишається час. Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер пішов назустріч своєму республіканському колезі Мітчу Макконнеллу і заздалегідь оголосив, що розглядати імпічмент почнуть лише за два тижні – 9 лютого.

За цей час Сенат обговорить і затвердить новий кабінет Байдена, а Трамп підготується до захисту.

На відміну від першого імпічменту, тут не потрібно буде болісно довго обговорювати історію сторонньої країни, заслуховувати багатогодинні свідоцтва людей, які в ній працювали, напружено вимовляти складні слов'янські прізвища.

Свідками того, що сталося 6 січня, є всі, хто буде присутній на засіданні. А також вся країна і увесь світ.

Тому, швидше за все, розбір польотів цього разу скоротиться до декількох напружених днів.

А в тому, що ці дні будуть дуже напруженими, сумнівів немає. Після штурму Капітолію 6 січня поліція і ФБР заарештували понад 130 осіб, і щонайменше п'ятеро з них стверджували, хто на камери, хто на допитах, що не мали сумніву – вони виконують наказ президента.

Арешти тривають: тепер уже приходять за тими, хто погрожує конгресменам в очікуванні другого імпічменту.

В основному це повідомлення у чатах і групах, де з тим чи іншим ступенем практичності (або фантасмагоричності) обговорюють новий похід на Капітолій на початку лютого або напад на сенаторів дорогою на роботу (чи додому).

Одного з прихильників радикального угруповання Proud Boys, як повідомляє AP, затримали після погроз доставити до столиці три машини, набиті озброєними патріотами. В його будинку в Нью-Йорку знайшли більше тисячі патронів і колекцію військових ножів.

Тож чого точно можна очікувати, то це нового посилення заходів безпеки у Вашингтоні на початку лютого.

Уже відомо, що п'ять тисяч військових залишаться у столиці до середини березня. Що тут робити, вони погано розуміють, тому що ситуація поки що, м'яко кажучи, військову не нагадує. Але після 6 січня усі бояться залишати Капітолій без надійної охорони.

І наостанок, про доцільність другого імпічменту.

У словах сенатора Рубіо про те, що цей імпічмент – спроба загасити пожежу бензином, є своя правда.

Однак не менш правдива й інша думка: відмова від імпічменту означатиме, що кожному наступному президентові можна те саме, що й Трампу – відмовлятися визнавати свою поразку, а потім зривати призначення наступника.

Автор: Яна Слєсарчук,

журналістка, спеціальний кореспондент ТСН в США

Текст було вперше опубліковано на facebook-сторінці автора та републікується з її дозволу