Сенат получил статью об импичменте Дональда Трампа

Сенат получил статью об импичменте уже бывшего президента CША Дональда Трампа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CBS news.

Статья была доставлена ​​в Сенат, представлена ​​представителями Палаты представителей и зачитана вслух.

"Ответственные со стороны Палаты представителей, присутствующие здесь, готовы представить статью об импичменте, поддержанную Палатой представителей против Дональда Джона Трампа, бывшего президента США", - зачитал ее конгрессмен Джеми Раскин.

На тот момент в зале присутствовали только трое сенаторов-республиканцев - лидер меньшинства Митч Макконнелл, Роджер Маршалл от Канзаса и Митт Ромни от Юты. Также присутствовали как минимум 30 демократов.

Согласно процедуре, после зачтения статьи об импичменте сенаторы приносят присягу как участники суда об импичменте. Это должно произойти во вторник, 26 января.

Рассмотрение дела должно начаться с 8 февраля.

Напомним, 13 января Палата представителей утвердила одну статью импичмента Дональда Трампа, что сделало его первым президентом в истории США, которому объявили импичмент дважды.

Демократы начали рассматривать резолюцию об импичменте после того, как тогдашний вице-президент Майк Пенс отклонил просьбу применить 25-ю поправку к Конституции США для устранения Трампа.

Лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл ранее предложил отложить судебное разбирательство до середины февраля, чтобы дать юридической группе Трампа время на подготовку.

Сторонники Дональда Трампа 6 января прорвались в Капитолий, что привело к эвакуации законодателей и 5 смертям.

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