G7 вимагає звільнити Навального

Міністри закордонних справ країн G7, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії і США, а також глава дипломатії ЄС виступили зі спільною заявою з вимогою звільнити російського опозиціонера Алексєя Навального.

Відповідна заява опублікована 26 січня на офіційному сайті уряду Великої Британії, повідомляє "Європейська правда".

"Ми, міністри закордонних справ країн G7... об'єдналися для того, щоб засудити політично вмотивований арешт і взяття під варту Алексєя Навального", - сказано у заяві.

Глави МЗС наголошують, що вони також "глибоко стурбовані затриманнями тисяч мирних протестувальників і журналістів", і закликають Росію виконати свої національні та міжнародні зобов'язання і звільнити тих, хто 23 січня був безпідставно затриманий за реалізацію свого права на мирні зібрання.

"Ці події підтверджують, що в Росії продовжує розвиватися негативна тенденція до скорочення простору, в якому діють опозиція, громадянське суспільство, правозахисники і звучать незалежні голоси", - заявили міністри країн "Групи семи".

Дипломати назвали вкрай прикрим той факт, що Навальний перебуває під вартою за звинуваченням, яке ще 2017 року було визнано Європейським судом з прав людини неправомірним і явно необґрунтованим.

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"Ми, міністри закордонних справ країн G7, закликаємо владу Росії до невідкладного та безумовного звільнення Алексєя Навального. Росія зобов'язана поважати і гарантувати дотримання прав людини відповідно до своїх національних і міжнародних зобов'язань", - заявили міністри.

Нагадаємо, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель відвідає Москву на початку лютого. До цього часу ЄС не прийматиме рішення, чи вводити додаткові санкції проти Росії за арешт Навального.

У ПАРЄ попри ситуацію з Навальним і придушення масових протестів підготували проєкт документа, який пропонує відмовитися від санкцій щодо Росії.