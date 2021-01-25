Міністри закордонних справ ЄС домовилися, що робити з візитом Борреля до Москви

Глави МЗС країн ЄС вирішили, що глава європейської дипломатії Жозеп Боррель відвідає Москву на початку лютого.

Про це повідомило агентство AFP з посиланням на європейські дипломатичні джерела, передає "Європейська правда".

Зазначається, що ЄС не прийматиме рішення до лютого, чи вводити додаткові санкції проти Росії за арешт кремлівського критика Алексєя Навального.

Міністри вирішили, що спочатку слід дочекатися того, що принесе візит високого представника ЄС Жозепа Борреля до Москви, запланований на початок лютого. Боррель повинен передати Кремлю "чітке повідомлення".

На засіданні міністрів закордонних справ ЄС країни Балтії та Польща висловились за негайні каральні заходи. Інші країни вирішили почекати з рішеннями.

ЄС закликав негайно звільнити Навального.

"Санкції є можливим інструментом. Але нам слід почекати і подивитися, що станеться в Москві" – сказав один з дипломатів.

Інший дипломат також назвав рішення про санкції "передчасним".

Повідомляється, що Боррель прозвітує про свій візит до Москви перед міністрами закордонних справ на наступному засіданні 22 лютого.

Нагадаємо, 25 січня міністри закордонних справ країн ЄС на засіданні Ради ЄС обговорюють реакцію блоку на затримання Алєксєя Навального.

Низка країн, зокрема, країни Балтії, вже виступили за посилення санкцій проти РФ, а глава МЗС Франції назвав останні події у Росії "авторитарним поворотом".

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що з тривогою відстежує ситуацію з придушенням протестів у Росії.