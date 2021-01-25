Боррель: Рада ЄС не ухвалювала рішень про санкції через Навального, але готова діяти

На засіданні Ради ЄС із закордонних справ не було офіційних пропозицій про запровадження додаткових санкцій проти РФ через арешт Алексєя Навального, але Брюссель готовий реагувати відповідно до обставин.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель за підсумками засідання.

"Деякі країни піднімали питання щодо арешту Навального і 3 тисяч людей на протестах, але конкретних пропозицій не було. Але Рада готова реагувати як вимагатимуть обставини і приймати відповідні рішення. Але сьогодні не було жодних пропозицій і відповідно жодних рішень щодо цього", - сказав Боррель.

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Він також підтвердив, що має намір відвідати Москву і обговорити, в тому числі, арешт Навального.

"Я повідомив Раді про свій намір відвідати Москву на запрошення глави МЗС РФ Сергєя Лаврова. Цей візит відбудеться у перший тиждень лютого. Це буде хорошою нагодою висловити нашу позицію щодо прав людини і обговорити наші відносини з Росією", - сказав він.

На питання про те, чи не планує Боррель під час візиту відвідати арештованого Навального, він сказав: "Я був би дуже радий побачити Навального, але це візит до російського уряду, і ми напевне говоритимемо в тому числі про Навального. Наша подальша відповідь залежатиме від розвитку ситуації".

Нагадаємо, низка країн, зокрема, країни Балтії, виступали за посилення санкцій проти РФ, а глава МЗС Франції назвав останні події у Росії "авторитарним поворотом".