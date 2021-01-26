У Грузії оголосили умови в'їзду іноземців з 1 лютого

З 1 лютого після відновлення регулярного авіасполучення пасажири, які прибувають до Грузії, повинні будуть представити результат ПЛР-тесту, зробленого за останні 72 години.

Про це заявив глава Національного центру з контролю захворювань і громадського здоров'я Грузії Аміран Гамкрелідзе, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

Правило, не торкнеться тих людей, які повністю вакциновані, тобто отримали щеплення від коронавірусу в два етапи.

"Тим, хто повністю зробив щеплення, пред'являти нічого не потрібно. Решта приїжджих обов'язково повинні будуть представити ПЛР-тест, зроблений протягом останніх 72 годин ", - пояснив Гамкрелідзе.

На даний момент вирішується, чи потрібно буде робити повторний ПЛР-тест через кілька днів.

У Грузії з 1 лютого поновлюються регулярні польоти в усіх напрямках. В першу чергу це торкнеться туристів з країн ЄС, Ізраїлю та Перської затоки. Польоти здійснюватимуться за всіма медичними протоколами.

Грузія призупинила регулярне авіасполучення за всіма напрямками в середині березня 2020 року через пандемію коронавірусу. З Грузії і назад здійснювалися тільки спецрейси, спрямовані на повернення громадян країни на батьківщину. Відновлення регулярних рейсів за низкою напрямків почалося з середини літа.