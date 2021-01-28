Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Рада приняла за основу закон о СБУ

Кулеба: эта ПАСЕ давно сломалась, новую не принесли

ПАСЕ приняла решение об отказе от санкций в отношении делегации России

Россияне грозятся уйти из ПАСЕ в случае любых санкций и просят не оскорблять Путина






Грузия введет "карантин выходного дня" – строже, чем был в Украине

Четверг, 28 января 2021, 11:39

Грузия, которая готовится к выходу из двухмесячного строгого локдауна, введет в городах "карантин выходного дня" - но жестче, чем действовавший в Украине в конце 2020 года.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия онлайн", об этом объявила министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе.

В крупнейших городах - Тбилиси, Батуми, Гори, Телави, Поти и Зугдиди - в субботу и воскресенье будут закрывать все рестораны, магазины, рынки и останавливать общественный транспорт.

Читайте также
В Грузии объявили условия въезда иностранцев с 1 февраля

Екатерина Тикарадзе отметила, что такое решение для поддержания стабильной ситуации одобрили "с учетом практики различных стран", чтобы ограничить мобильность людей по крайней мере два дня в неделю.

"Мы будем следить за ситуацией и, возможно, вернемся к этому вопросу - чтобы решить, будут ли закрытыми днями именно суббота и воскресенье, или какие-то другие", - отметила она.

Напомним, с 1 февраля в Грузии закончится жесткий локдаун, действующий еще с 28 ноября, но ослабления в разных городах и регионах будут отличаться.

Также с этого дня возобновятся регулярные пассажирские авиарейсы, остановленные еще в марте 2020 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Грузия Коронавирус
powered by lun.ua