Угорщина не підтримала спільну заяву ЄС щодо придушення протестів у Росії

Угорщина не підтримала спільну заяву країн-членів ЄС в ОБСЄ з приводу придушення протестів у Росії і затримання опозиціонера Алексєя Навального.

Заяву, яку на постійній раді ОБСЄ виголосив посол Португалії від імені 26 країн-членів ЄС, опублікував кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, повідомляє "Європейська правда".

На початку своєї промови представник Португалії, яка зараз головує в Раді Євросоюзу, перелічив, від яких країн-членів блоку звертається. Він назвав 26 держав Євросоюзу - усі, крім Угорщини.

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У заяві засуджується "насильницьке придушення" мирних протестів у російських містах 23 січня. У ній також міститься заклик до російської влади негайно звільнити усіх безпідставно затриманих протестувальників та Алексєя Навального.

Нагадаємо, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель відвідає Москву на початку лютого. До цього часу ЄС не прийматиме рішення, чи вводити додаткові санкції проти Росії за арешт Навального.

Напередодні міністри закордонних справ країн G7, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії і США, а також глава дипломатії ЄС виступили зі спільною заявою з вимогою звільнити російського опозиціонера Алексєя Навального.