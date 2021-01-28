Венгрия не поддержала совместное заявление ЕС по подавлению протестов в России

Венгрия не поддержала совместное заявление стран-членов ЕС в ОБСЕ по поводу подавления протестов в России и задержания оппозиционера Алексея Навального.

Заявление, которое на постоянном совете ОБСЕ произнес посол Португалии от имени 26 стран-членов ЕС, опубликовал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк, сообщает "Европейская правда".

В начале своей речи представитель Португалии, которая сейчас председательствует в Совете Евросоюза, перечислил, от которых стран-членов блока обращается. Он назвал 26 государств Евросоюза - все, кроме Венгрии.

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В заявлении осуждается "насильственное подавление" мирных протестов в российских городах 23 января. В ней также содержится призыв к российским властям немедленно освободить всех произвольно задержанных протестующих и Навального.

Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель посетит Москву в начале февраля. К этому времени ЕС не будет принимать решение, вводить дополнительные санкции против России за арест Навального.

Накануне министры иностранных дел стран G7, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также глава дипломатии ЕС выступили с совместным заявлением с требованием освободить российского оппозиционера Алексея Навального.