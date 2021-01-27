МЗС РФ нахамило країнам G7 і Євросоюзу через вимогу звільнити Навального
Міністерство закордонних справ РФ розкритикувало країни G7 за вимогу звільнити Алексєя Навального, назвавши їх "колись шанованим об'єднанням".
Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті МЗС РФ.
У російському відомстві заявили, що країни Групи семи висувають безпідставні звинувачення в порушенні Москвою своїх міжнародно-правових зобов'язань.
"Еволюція колись шанованого об'єднання, чиї рішення впливали на хід дискусії в питаннях світової економіки і політики, не може не викликати співчуття. Сьогодні ми бачимо, як "сімка", що безповоротно втратила колишній авторитет у міжнародних справах, приміряла на себе роль арбітра у сфері дотримання норм демократії та прав людини, не маючи на те жодних підстав", - йдеться у заяві.
У заяві також згадується Євросоюз, який "примкнув" до країн G7 із закликом звільнити Навального.
"Наполегливо рекомендуємо кожній державі "Групи семи" і Євросоюзу ретельно прораховувати можливі наслідки участі в подібних антиросійських демаршах для подальшого розвитку двосторонніх відносин з нашою країною", - заявили в МЗС РФ.
Нагадаємо, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель відвідає Москву на початку лютого. До цього часу ЄС не прийматиме рішення, чи вводити додаткові санкції проти Росії за арешт Навального.