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МЗС РФ нахамило країнам G7 і Євросоюзу через вимогу звільнити Навального

Середа, 27 січня 2021, 17:58

Міністерство закордонних справ РФ розкритикувало країни G7 за вимогу звільнити Алексєя Навального, назвавши їх "колись шанованим об'єднанням".

Як повідомляє "Європейська правда", відповідна заява розміщена на сайті МЗС РФ.

У російському відомстві заявили, що країни Групи семи висувають безпідставні звинувачення в порушенні Москвою своїх міжнародно-правових зобов'язань.

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"Еволюція колись шанованого об'єднання, чиї рішення впливали на хід дискусії в питаннях світової економіки і політики, не може не викликати співчуття. Сьогодні ми бачимо, як "сімка", що безповоротно втратила колишній авторитет у міжнародних справах, приміряла на себе роль арбітра у сфері дотримання норм демократії та прав людини, не маючи на те жодних підстав", - йдеться у заяві.

У заяві також згадується Євросоюз, який "примкнув" до країн G7 із закликом звільнити Навального.

"Наполегливо рекомендуємо кожній державі "Групи семи" і Євросоюзу ретельно прораховувати можливі наслідки участі в подібних антиросійських демаршах для подальшого розвитку двосторонніх відносин з нашою країною", - заявили в МЗС РФ.

Нагадаємо, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель відвідає Москву на початку лютого. До цього часу ЄС не прийматиме рішення, чи вводити додаткові санкції проти Росії за арешт Навального.

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Росія Навальний G7 (група семи)
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