Трамп вперше визнав поразку на виборах і пригрозив тим, хто штурмував Конгрес

Дональд Трамп більш ніж за 24 години після подій під Капітолієм пригрозив наслідками тим його прихильникам, які штурмували будівлю, та вперше публічно визнав свою поразку.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, про це він повідомив у записаному відеозверненні.

"Америка є і має залишитися країною права і порядку. Протестувальники, які проникли у Капітолій, осквернили місце американської демократії. До тих, хто був залучений до актів насильства і руйнувань: ви не представляєте нашу країну. А ті, хто порушив закон, заплатить за це", - каже Трамп у зверненні.

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Це засудження значно різкіше, аніж у відеозверненні, записаному ще під час подій, коли Трамп нібито закликав своїх прихильників "йти додому", однак водночас запевнив, що їхній протест має підстави.

"Інавгурація нової адміністрації відбудеться 20 січня. Тепер моя мета - забезпечити безпроблемну, впорядковану і незаплямовану передачу влади", - заявив він.

Водночас, він додав, що вважає за необхідне реформувати виборче законодавства "для перевірки ідентичності та права голосування" та "забезпечити довіру до всіх наступних виборів".

Трамп закликав до "загоєння ран і примирення", зазначивши, що країні потрібно рухатись далі.

"Служити вашим президентом було для мене найбільшою честю в усьому житті. Хочу сказати усім моїм чудовим прихильникам: я знаю, що ви спантеличені. Але також хочу, щоб ви знали, що наша чудова подорож лише починається", - сказав Трамп.

Помітно, що президент говорить без емоцій, немов проговорює завчений напам'ять текст.

Як повідомляє СNN з посиланням на слова одного з радників у Білому домі, Трампа спонукала до цього відео лише загроза масових відставок та нової процедури імпічменту.

Нагадаємо, 6 січня під час мітингу прихильників Дональда Трампа, вони увірвалися до Капітолію, де мали оголосити результати виборів. Через години після вимушеної евакуації, Конгрес повернувся до роботи та затвердив Джо Байдена переможцем виборів.

Внаслідок подій чотири людини загинули, понад 50 заарештували.

Все про події у Вашингтоні – у трансляції Європейської правди "Хаос заради Трампа: фанати президента США штурмують Капітолій. LIVE".